Eile Belgias Liège’is kolm inimest tapnud mees mõrvas enne seda ka endise vanglakaaslase

Eile Belgias Liège’is kolm inimest tapnud Benjamin Herman mõrvas Marche-en-Famenne’is enne seda veel ühe mehe, kinnitas Belgia siseminister Jan Jambon täna. Ööl vastu teisipäeva tappis Herman oma endise vanglakaaslase Michael Wilmeti.

Eile ei välistanud politsei, et selle mõrva pani toime Herman, kuid nüüd kinnitas Jambon, et ta seda tegi. Wilmet leiti eile hommikul kuulihaavaga peas. Nüüd uuritakse, kas see mõrv võis mõjutada Hermani hiljem Liège’is toime pandud mõrvu, vahendab Het Laatste Nieuws.

„Tal ei olnud meie ühiskonnas enam mingeid väljavaateid, sest ta oli juba ühe mõrva toime pannud,” ütles Jambon.

Uuritakse ka, kas Herman oli kuritegude toimepanemise ajal narkootikumide mõju all.