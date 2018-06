Ei tulnud abi Austrialt, Bulgaarialt ega Itaalialt – Euroopa Liit pikendas sanktsioone Krimmi kaupadele

Euroopa Liidu riikide põllumajandusministrid otsustasid täna Luksemburgis peetud kohtumisel pikendada keeldu Krimmist imporditud toodetele, EL-i kruiisilaevade dokkimisele Krimmis ja EL-i firmade investeeringutele Krimmi ettevõtetesse ja kinnisvarasse.

Impordikeeld ei laiene nendele Krimmi toodetele, millel on Ukraina riiklik päritolumärgis. EL-i firmadel on lisaks keelatud eksportida Krimmi transpordi-, telekommunikatsiooni- ja energeetikasektoris kasutavaid kaupu ja tehnoloogiat.

Juuni lõpus arutab Euroopa Ülemkogu sanktsioone Vene pangandus- ja energeetikasektori vastu. Mitu valitsust eesotsas Itaalia ja Austriaga on väljendanud sanktsioonide jätkamise suhtes skepsist ja nende pikendamiseks on vaja ühehäälset otsust. Raadio Vaba Euroopa sõnul väljendasid EL-i diplomaadid anonüümsuse katte all siiski usku, et ka neid sanktsioone pikendatakse taas kuue kuu võrra.