Ehho Moskvõ rünnaku ohvriks langenud ajakirjaniku seisundit nimetati stabiilselt raskeks

Vene raadiojaama Ehho Moskvõ ajakirjaniku Tatjana Felgengaueri seisundit hinnatakse stabiilselt raskeks, teatas täna Sklifosovski-nimelise teadusliku uurimise instituudi direktor Sergei Petrikov. Felgengauerit pussitati eile raadiojaama ruumides kõrri.

„Operatsioon viidi lõpule, kõik viidi läbi edukalt. Probleemid seoses haavaga kõrvaldati. Ta on stabiilselt raskes seisundis,” ütles Petrikov TASS-i vahendusel.

Petrikov lisas, et patsient viibib nüüd reanimatsiooniosakonnas, operatsioonibloki tsoonis. „Häälepaelad ei ole tal kahjustatud. Aga olukord on selline, et haava piirkond on piisavalt tõsine. Seetõttu võime me edasistest rehabilitatsioonisammudest rääkida mõne päeva pärast,” selgitas Petrikov.

Petrikov märkis, et vastupidiselt mitmete meediaväljaannete teadetele ei ole Felgengauer kunstlikus koomas olnud. „Kunstlik kooma on väga tõsine manipulatsioon, patsient tuleb sellesse viia teatud viisil. See, mis läbi viidi, oli väike sedatiivne teraapia, mis võimaldab patsiendil tunda end mugavalt kopsude kunstliku ventileerimise ajal. Praegu hingab ta iseseisvalt,” täpsustas Petrikov.

Petrikovi sõnul toimus eile õhtul konsiilium, kus määrati kindlaks edasine ravitaktika. Täna toimub see konsiilium uuesti.

Juurdluse andmetel tungis eile päeval Ehho Moskvõ toimetusse Uuel Arbatil Iisraeli ja Venemaa topeltkodakondsusega Boriss Grits, kes ründas Felgengauerit ja lõi talle noa kaela.

Õiguskaitseorganite allikas teatas varem, et Grits võib olla süüdimatus seisundis ja kannatada psüühikahäire all. Grits on veendunud, et tal oli alates 2012. aastast Felgengaueriga telepaatiline side, mille abil Felgengauer teda seksuaalselt taga kiusas.