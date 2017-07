Egiptuses kaks naist surnuks pussitanud terrorist: Hoidke eemale, ma ei taha egiptlasi

Eilses rünnakus Egiptuses tapetud kaks naist olid Saksamaa kodanikud, mitte ukrainlannad, nagu eile teatati, kirjutas al-Jazeera.

Esialgsetel andmetel läks kurjategija avalikus rannas merre ning ujus ühe puhkekeskuse territoorimil laiuvale rannaribale, seal ta turiste ründaski.

Rünnaku käigus karjus ründaja araabia keeles: "Hoidke eemale, ma ei taha egiptlasi." Ründaja on vahistatud.

Haavata sai kaks Armeenia ja üks Tšehhi kodanik.

Hurghada on linn Punase mere rannikul. See on ka Eesti turistide seas juba aastaid ülipopulaarne. Paraku on seal turiste rünnatud varemgi. Näiteks 2016. aasta jaanuaris pussitasid islamiäärmuslased kolme inimest.