Egiptuses Giza püramiidide juures rünnati turistibussi, kaks inimest hukkus www.DELFI.ee RUS 224

Egiptuse püramiidid Foto: Hassan Ammar, AP

BBC teatab, et bussis reisisid 14 Vietnami turisti, neist kaks on saanud hukka. Vigastada on saanud veel 12 nimest, vahendab BBC Egiptuse siseministri öeldut.