Egiptuse saatejuht pandi liigse vabameelsuse eest vangi

Egiptuse kohus mõistis kolmeks aastaks vangi kohaliku telekanali naissaatejuhi, kes otsustas oma saates rääkida abieluvälisest rasedusest, nähtub kohtudokumentidest.

Tuntud telepersoon Doaa Salah mõisteti süüdi avaliku sündsuse häbistamise eest, vahendab ajaleht The Guardian.

Kohus nõudis ühtlasi, et saatejuht maksaks 10 000 Egiptuse naela (pea 500 eurot) suuruse tagatise, mis võimaldaks tal jääda vabadusse kuni võimaliku apellatsioonikaebuse menetlemise lõpuni.

Oma saates arutas neiu võimaluste üle, kuidas võiks ühest naisest saada üksikema, leides, et naine võiks ainult abielluda, et rasestuda, ja seejärel oma mehest lahutada, vahendab The Guardian.

Saatejuht küsis seejärel publikult nende arvamuste kohta ja võttis teema kokku, öeldes, et kõik on seesuguse idee (abieluvälise raseduse -toim) vastu, mis tähendab, et kõike, mis juhtub mujal, ei ole võimalik tuua üle meie ühiskonda.

Abieluväline seks on konservatiivses Egiptuse ühiksonnas tabu.