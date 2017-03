Egiptuse endine president Mubarak vabastati kuus aastat pärast kukutamist

Egiptuse 2011. aastal kukutatud president Hosni Mubarak vabastati reedel pärast kuus aastat vahi all viibimist, teatas tema advokaat.

Mubarak lahkus Maadi sõjaväehaiglast Kairos ja suundus koju Heliopolisesse, vahendab Reuters.

„Jah, ta on nüüd oma kodus Heliopolises,“ ütles Mubaraki advokaat Farid El Deeb Reutersile, kui temalt küsiti, kas Mubarak on haiglast lahkunud. Heliopolis (Masr El Gedidah) on Kairo kõrgkihi linnaosa, kus asub presidendipalee, kust Mubarak kunagi riiki valitses.

88-aastane Mubarak vabastati sel kuul viimastest mõrvasüüdistustest pärast kohtuprotsessi, kus teda süüdistati paljudes kuritegudes alates korruptsioonist kuni meeleavaldajate tapmiseni.

Mubarak vahistati 2011. aastal, kaks kuud pärast ametist lahkumist, ning ta on pärast seda istunud vangis või olnud hoolika valve all sõjaväehaiglates.