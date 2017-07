Eestlastegi seas ülipopulaarses Egiptuse kuurortlinnas pussitati surnuks kaks Ukraina turisti

Egiptuses Hurghadas pussitati surnuks kaks Ukraina turisti, veel neli inimest sai viga.

The Telegraph kirjutab, et kurjategija on vahi alla võetud ning teda küsitletakse, et saada teada tema motiivid. Viga saanud neli turisti viidi kohalikku haiglasse. Mis rahvusest turistid on ja kui suured on nende vigastused, kohalikud võimuesindajad meediale ei öelnud.

Esialgsetel andmetel läks kurjategija avalikus rannas merre ning ujus ühe puhkekeskuse territoorimil laiuvale rannaribale, seal ta turiste ründaski.

Hurghada on linn Punase mere rannikul. See on ka Eesti turistide seas juba aastaid ülipopulaarne. Paraku on seal turiste rünnatud varemgi. Näiteks 2016. aasta jaanuaris pussitasid islamiäärmuslased kolme inimest.

Tänane päev on aga üleüldiselt Egiptuse jaoks mustades toonides- pealinnas Kairos hukkus tulevahetuses äärmuslastega viis politseinikku.