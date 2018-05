Eestlaste arveteklaarimine Soomes: ohvrile anti uimastavat ainet, et ta öö läbi kestnud peksmisele vastu peaks

„Politsei kahtlustab, et ohvrile joodeti uimastamise eesmärgil GBL-i, et ta vägivallatsemisele vastu peaks,” ütles Rainiala. Aine näol on tegemist on niiskust imava, värvitu, õlija vedelikuga, vähese talle iseloomuliku lõhnaga ning see on vees lahustuv laktoon. GBL on levinud lahusti ja kemikaal keemias ning teda kasutatakse plekieemaldina, superliimi eemaldajana, värvi eemaldajana ja mõningates alumiinium-kondensaatorites. Inimkasutusel töötab see nagu uimastina tuntud GHB. Seda kasutatakse lõõgastumiseks ning vaba aja veetmisel pidudel, kuna toime ja tunnused on alkoholile väga sarnased.

Ohvrilt nõuti raha. Ohver pääses vägivallatsejate käest alles järgmisel päeval, kui tema sugulased olid neile maksnud tuhandeid eurosid.

Prokurör on esitanud süüdistused raskes röövis ja raskes vabadusevõtmises. Vahi all on endiselt neli isikut ja kohtuprotsess nende üle algab järgmisel nädalal.

„Ma ei mäleta oma karjääri jooksul päris sellele vastavat juhtumit,” ütles prokurör Mikko Larkia.

Larkia sõnul ei ole tegude motiiv päris selgeks saanud. Kahtlusalused on olnud uurimise käigus kidakeelsed.

Kokku on kinni peetud üheksa isikut, üle on kuulatud kokku paarikümmet. Kõik kahtlusalused ja ohvrid on eestlased. Mõnedel on Soome sisenemise keeld ja kuritegelik taust.