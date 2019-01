Eestlased on laste seksuaalse kuritarvitamise statistikas Soomes kõrvuti iraaklaste ja afgaanidega esirinnas

Statistika tegemine ei ole Heikkineni sõnul just lihtne, sest kodakondsused võivad muutuda ja kahtlusalused võivad välismaa taustast hoolimata olla Soome kodanikud. Heikkinen tuletab meelde, et välismaa taustaga elanikkonnast on iraaklasi, afganistanlasi ja eestlasi märkimisväärselt palju.

Soome politseile teatati eelmisel aastal 1384 vägistamisest või suguühtesse sundimisest. See arv on alates 2015. aastast, kui teateid oli umbes tuhat, pidevalt kasvanud.