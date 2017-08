Eestlased Houstonis: olukord on katastroofiline, tänavad on vee all, elektrit ei ole ja püsib tornaadode oht

Texase osariigis elav Houstoni eestlaste seltsi esinaine Helen Arnold ütles ööl vastu tänast Delfile, et suurlinna tänavaid uputav vesi ei ole kunagi varem olnud nii kõrge, kui selle tormiga.

„Ma olen siin elanud 1999. aastast saadik ja ükski üleujutus ei ole seni olnud nii jube,“ ütles ta. „Inimestel kästakse kodudes püsida ja kuhugile ei saa ka minna, sest tänavad on vee all.“

Arnoldi kodu lähedal asuv raviasutus on üks paljudest hoonetest, mis on üle ujutatud. „Vähihaiged, kes käivad siin lähistel ravi saamas, ei pääse hetkel kuhugi,“ kirjeldas ta. „Houstonlastel ei ole tulnud kunagi varem millegi nii hulluga silmitsi seista.“

Houstonis kinnisvara äri pidav Eleny-Ly Simpson tunnistas samuti, et tegu on ajaloolise sündmusega. „Olukord on siin täiesti katastroofiline. Inimesi evakueeritakse kodudest juba paatidega. Veed pole veel kunagi varem olnud nii kõrged ega uputanud nii palju, kui seekordse tormiga,“ kirjeldas ta. „Inimesed jätavad kodud maha ja lähevad sõprade ja perede juurde, kus ei uputa.“

Simpsoni sõnul on vee all iga natukenegi madalam koht, sh mitu paika, kus tavaliselt ei uputa. „Teed on mitmel pool täielikult vee all. Inimesed on uppunud,“ tõdes ta.

„Tornaadosid on ka ja õige mitmeid,“ ütles Simpson, märkides, et tema kodust pelgalt viie kuni kümne minuti kaugusel moodustus alles möödunud päeval mitu tornaadot.

„Eepiline katastroof,“ vahendas ta kohalike telekanalite kokkuvõtet Texast kimbutavast olukorrast.

Mõlemal naisel on seni õnnestunud hullemast pääseda ja nende kodud ei olnud ööl vastu tänast veel vee all.