Eestlased Barcelona sündmustekeerises: toit ja kohv on otsas, kuid olukord rahuneb

Delfiga jagavad oma muljeid Barcelonas elavad eestlased, kelle väitel on ohtratest politseipatrullidest hoolimata linnapilt üsna rahulik.

Neli ja pool aastat Barcelonas elanud Viive Küttneri sõnul on ta praegu oma korteris Eixample linnaosas, mis kuulutati võimude poolt ennist üheks ohtlikuks piirkonnaks, kus terroristid võivad viibida. "Barcelona politsei soovitab jätkuvalt oma nina mitte välja pista. Olukord on segane, lasin sõpru ja tuttavaid meile öömajale, kes siit linnaosast liikuma ei pääse," kirjeldab ta Delfile olukorda. "Paras hipilaager, kohv ja sigaretid otsas, toit ära söödud."

Küttneri väitel on enamikud kohad täna terrorirünnaku tõttu suletud. Ta peab Barcelonas ise ka poodi. "Meie pood...ma ei tea," sõnab ta.

Barcelona elaniku Kristel Veeranna väitel pole ta ise veel toast nina välja pistnud. "Kohalikud eestlased, kes tööle on läinud, räägivad, et linnas pidi kõik rahulik olema. Kõikjal on politseinikud ja kõrvallinnaosades kontrollitakse inimesi, kuid ei midagi erilist," räägib ta. "Eile kuulutati välja kolmepäevane lein."

Veeranna kinnitusel on hullem olukord arvatavasti Cambrilsis, kus takistati teine veretöö ning tapeti neli terroristi. "Linnas pidi jätkuvalt olema palju politseipatrulle ja ilmselt on see jätkuvalt kõrgendatud tähelepanu all," märgib ta.

Cambrils on 120 kilomeetri kaugusel Barcelonast asuv väike turistide seas populaarne linnake, kus elab umbes 33 000 inimest.

Barcelonas töötava Kätlin Valdmetsa sõnul proovitakse linnas taastada rahu. "La Rambla tänav, kus rünnak toimus, on avatud ja inimesed liiguvad," kirjeldab ta.

Valdmetsa kinnitusel on inimesed üksteise vastu väga abivalmid. "Eile pakuti tasuta taksoteenust ja hotelliruume," räägib ta.

"Kõik aga oleme endiselt väga ärevil ja ettevaatlikud. Samas teame, et me peaksime oma igapäevatoimetuste juurde naasma, et mitte pakkuda terroristidele seda hirmu nägemise nadingut. Seda nad ju soovivadki, külvata hirmu ja saada sellega tähelepanu," kirjeldab Valdmets emotsioone.

Välisministeeriumi pressiesindaja Sandra Kamilova sõnul pole neil teateid, et ükski eestlane oleks terrorirünnakus hukkunud või viga saanud.

Välisministeerium Barcelonas viibivatel eestlastel jälgida kohalike võimude korraldusi, hoida eemale sündmuspaigast ning anda lähedastele teada, kui nendega on kõik korras.

Kui keegi ei saa oma Barcelonas elavate lähedastega ühendust, siis saab pöörduda välisministeeriumisse ööpäevaringselt hädaabi telefoninumbril 53 01 9999.