Eestlased Balil: otsest ohtu ei paista vulkaan kujutavat, osa lende tühistati

Indoneesia Bali saarel viibiv Eesti fotograaf René Velli ütles Delfile Agungi vulkaani aktiviseerumist kommenteerides, et otsest ohtu ei paista praegu olevat küll mujal, kui ainult vulkaani vahetus läheduses.

„Hetkel on kõik väga rahulik. Ainult uudised kõnelevad toimunust. Tänavapildis, vähemalt siin Ubudis, mis asub mäest 70 kilomeetri kaugusel, ei viita miski sellele, et mingi probleem oleks,“ rääkis Velli. „Vulkaani kohta on majutuspaikades on näha olnud mingeid infomaterjale, riiklikke ilmselt, mis räägivad oranžist ohutasemest lennundusele.“

„Öösel-hommikul olid osad lennud häiritud, hetkel vist enamus lendab taas. Ma ise ootan huviga, et kas-kus suunas see olukord siin areneb,“ lisas ta.

Velli sõnul viis ta end juba enne Balile minemist kurssi vulkaani puudutavaga. Tema enda lend tagasi kodumaale on mõne päeva pärast. „Eksnäis, mis saama hakkab,“ tõdes ta.

Ka teine Balil viibiv eestlane märkis, et kõik on rahulik ja vulkaan nende reisi esialgu ei häiri.

„Jõudsime eile perega Balile ja olukord on väga rahulik. Meid lennujaamas ootanud taksojuht ei teinud vulkaanist juttu ja meie küsimuse peale ütles ta ka, et muretseda ei ole vaja ja kõik on hästi,“ ütles ta. „Me ei oleks uuest purskest ja kõrgemast tossust teadlikudki, aga kodused on kirjutanud-helistanud.“

„Vulkaani ega tossu Sanuris ei paista. Meie tuttavad on Uluwatult ja seal on ka samamoodi rahulik,“ märkis eestlane. „Reisijad, kes siia juba jõudnud on, saavad nautida Bali võlusid ja imelist loodust.“

Täna hommikul paiskas vulkaan suitsupilvi 4000 meetri kõrgusele, mille järel anti lennufirmadele „punane hoiatus“, põhjustades sadade lendude tühistamise ja tuhandete turistide saarele lõksu jäämise.

Agungi vulkaan oli viimati aktiivne enam kui poole sajandi eest, kui 1963. aastal sai selle purske tõttu surma rohkem kui 1500 inimest. Tänavu augustis hakkas vulkaan taas elavnema, põhjustades sügise algul kümnete tuhandete inimeste evakuatsiooni.