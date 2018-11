Eestlase reportaaž USA-st: siin nähtut võiks võtta ka kui pisukest pilguheitu meie endi tulevikku

Seekordsed valimised, mis hakkasid sulguma idarannikult lääne poole (kokku üheksa ajavööndit, mitmetes osariikides mitu ajavööndit segamini) on erilised mitmes mõttes - ühelt poolt püüavad demokraadid, keda juhivad Hillary Clinton ja Barack Obama, maksta kätte 2016. aastal läbikukkunud presidendivalimiste eest, mille tulemusi siiani püütakse kahtluse alla seada.

Teisalt on see vahekokkuvõte Donald Trumpile ja seega ettevalmistus juba uuteks tippvalimisteks. Need valimised on olnud erakordselt aktiivsed - juba eelhääletuse ajal oli näha, et tulevad rekordid mitmelt rindelt (32 miljonit eelhääletajat nüüd vs. 21 miljonit aastal 2014).

Väga suurel maal juhtub ka rohkem, näiteks jäi hommikul jäi nt New Yorgis üks jaoskond avamata, sest ukse avaja sai südamerabanduse. Kindlasti tuleb palju kaebusi ja proteste - see kõik on šõu loomulik osa.

Demokraadid olid juba ette oma edus kindlad, rindejooni on aga rohkem kui parlamendi kaks koda. Kuigi USA riigipea Donald Trump on suutnud vihale ajada haritud valged naised (#metoo kampaania jms), on majandus üldiselt heas korras ja Ameerika näitab välispoliitiliselt tugevat rusikat - see julgustab aga punanokatsite kandjad ehk vabariiklaste pooldajaid.

Kui meie saade "Foorum" oli paljudele rohkem kui liiast, siis tuleks uue demokraatia harjutamiseks vaadata USA valimiseelseid kõneisikuid - kodumaised EKRE-Mart, Kadri-Jüri või superminister Ligi ei saaks siin sulgkaalugi.

Propaganda ja demagoogiakunsti meistriklass! Kõiksugu plakatitega on meil rõhk suurusel - peaministri naeratus peatänaval peab olema suurem kui elu ise. Siin on oluliseks peetud tihedust ja strateegilisi punkte - stopp-märk, risttee jm ning muidugi autostunu käitumine.

Sinipunased sildid kutsuvad hääletama. Foto: Tuuli Stewart

Kampaania juures on meil tegemata veel üks samm - registreerunutele helistab robot, mis teretab viisakalt ja soovitab tungivalt hääletada homme kindla kandidaadi poolt.

TEEMAD

Donald Trumpi logo on tema punane nokats, kuid meedia antud terminite „sinine/punane osariik" taga on just vastupidised parteid - demokraadid ikka punased, vabariiklased sinised. Umbes viiendik kandidaatidest on parteitud.

Loe veel

Samadele loosungitele lähenetakse punaste ja siniste poolt erineva nurga alt. Teemad, mis olid seekordsete eeldebattide tuliseks tuumaks, on osalt triviaalsed - keskklass ja maksud, kuid hääletused panevad paika ka mitmete osariikide suhtumise nt aborti ja narkootikumidesse (marihuaana legaliseerimine vabaaja veetmise vahendina). Üldiselt konservatiivne Kanada legaliseeris „pilve tõmbamise" eelmisel kuul.

Põhilised teemad olid siiski meditsiiniabi ja immigrandid. Suur osa debattidest oli pühendatud medicare ehk siis meie mõistes haigekassade teemale. Vabariiklased kuulutasid, et Obamacare (st eelmise presidendi sotsiaalprogramm) on läbi kukkunud, neil endilgi aga head plaani pakkuda pole.

Ka demokraatidel pole, kuid surveteema see muidugi on: esiteks on tegemist suure rahaga, vabandust, väga suurega; teiseks on vananemine siin tuntav reaalsus (järgmise põlvkonna jooksul saab seeniore olema kaks korda rohkem kui praegu - beebibuumi esimene ja teine laine, seega ligi 100 miljonit inimest) ja kolmandaks on USA tuntud oma mittetervisliku ja mitteterve elanikkonna poolest - rasvumine, südamehaigused, liigesed, allergiad.

Need on kõik väheliikuva ja paljusööva seltskonna hädad, mis ilmselt süvenevad veelgi. Kui Eestis on, vaatamata faktidele, ikka veel in loosung, et tulevik on noorte käes, siis siin on vastupidi - saadakse aru, et tulevik on vanadega harjumine ja arvestamine ka kogukondlikult, majanduslikult, igas valdkonnas ja et just nemad on järjest tugevnev elektoraat.

Üsna tüüpiline teenindaja USA-s. Enamik operatsioone on robotiseeritud, vajadusel saab ta alati abi kutsuda. Eestis otsitakse ikka veel teenindusse vaid noori (kes sinna jääda ei taha). Foto: Tuuli Stewart

Siit tõusetub immigrantide teema, mis on ka siin väga põletav - kellel on õigus, milline õigus. Ühiskonnas, kus kõik on immigrandid, on piirid veel hägusamad kui meil. Fakt, et eelmine president oli mustanahaline, praegune aga blond, annab kohe võimaluse selgete vastanduste leidmiseks, ajalugu arvestades ka põhja ja lõuna vahel. Mida muidugi usinalt ära kasutatakse.

Tohutut tähelepanu sai selles valguses esimese musta naise, keda toetas aktiivselt nt Oprah, võimalus saada kuberneriks Georgias. Muidugi jätab see tähelepanuta nt hiinlased, puertoriikolased või vietnamlased, kelle kogukonnad ka nt vene, ukraina jt kõrval võiksid kõneainet pakkuda.

„Karavan", mis ikka veel lõunapiirile ligineb ja võib kasvada 5000-7000 inimeseni, on selgelt olnud propaganda atribuut mõlemale poolele - Ameerika mastaapide juures ei ole see mingi „rahvahulk" - tulgu või mingu. Aga nagu meie immigrantide sõjas, saab siingi teha emotsionaalseid pilte janus lastest, villis jalgadest, püssidest rahulike seadusemurdjate vastu.