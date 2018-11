Eestlase reportaaž USA-st: ka kibestunumad kriitikud pidid möönma, et Trumpi pressikonverents oli õnnestunud ja eetriaega vääriv

Praeguste jõuvahekordade juures, kus kongressi ülemkojas ehk senatis enamuses olevatel vabariiklastel tuleb siiski hakata läbi rääkima alam- ehk esindajatekojas senisest enam domineerivate demokraatidega, pole liigset sisemist opositsiooni vaja. Just viimast aga Sessions esindas. Saalist küsiti ja saadi vastus - inimesed tulevad, inimesed lähevad, töökohad ongi ajutised. USA presidendil on aga määratult suurem otsene võim, kui me oleme harjunud oma demokraatias nägema - jah, ta võib ka sellisel positsioonil inimesi lihtsalt minema saata.

USA börsimaaklerid riigipea Donald Trumpi pressikonverentsi jälgimas. Richard Drew/AP/Scanpix

Ka pressikonverentsil näitas Trump nii oma osavust küsimuste pareerimisel, kui ka tugevat kätt opositsiooni maha surumisel, käitudes kohati talle omaselt suisa koolipapana - istu, anna mikrofon ära, sulle aitab jne. Nt CNN sai kõrvakiilu sõnadega „juhtige teie oma osakonda, las mina juhin seda riiki".

Kiiresti treeniti saalitäis meediaesindajaid aru saama, et kes ei oska aupaklikult käituda, oma küsimust ei saa. Vaatamata pressi katsetele näidata äsjaseid valimisi kaotusena, kinnitas USA vabariiklasest president paljukordselt, et see oli võit, tema isiklik suur teene ja et see oleks äärepealt võinud olla totaalne võit (vabariiklased kaotasid 418st esindajatekoja kohast 27; 222 kohta ehk enamus on nüüd demokraatide käes).

Jõudude vahekorra muutus tuntav

Jõudude vahekorra muutus oli aga tuntav juba selles esimeses valimistejärgses kõnes - demokraatidele lubati avatud läbirääkimisi ja kõigekülgset koostööd, sisse olid toodud demokraatidele südamelähedased teemad, nt keskkond (õhk ja vesi).

Aeg näitab, kas see oli selleks, et anda vähem aega teistele teemadele või oli tegu lootusega haarata uusi valijaid. Pressikonverentsile eelnenud demokraatide liidri Nancy Pelosi sõnavõtus kinnitati samuti väsimust parteilisest lõhest, avatust koostööle ja lootust, et kuna nüüd on nii palju naisi valitsemas, siis hoiavad nood kokku olenemata parteilisest kuuluvusest ja tegelevad praktiliselt nt lastehoiu küsimustega.

Mis erutas USA ja maailma pressi?

Niisiis, mis erutab Ameerikat ja muuhulgas ka üleilmset pressi täna (kohal on ju rahvusvahelised uudistekanalid ja ka hulk välismaiseid vaatlejaid)?

Suhteliselt hambutuks jäid katsed torkida, et kas Venemaa või mõne teise riigi poolt on praeguseid või 2016. aasta valimisi moonutatud ja kas Donald Trumpil on selles osas vastutust. Kindlameelne vastus oli, et see on täielik väljamõeldis, millele kohus pole ühelgi juhul kinnitust leidnud. Trump kinnitas ka mitmekordselt, et tal on olnud voli vallandada inimesed, kes seda teemat susivad. Ta pole seda aga teinud, kuigi kahetseb raisatud raha ja aega.

President kinnitas, et sõjaline võimekus on väga heas seisus. Nii Venemaa presidenti Vladimir Putinit, Jaapani peainistrit Shinzō Abet kui Hiina liidrit Xi Jinpingi nimetas Trump korduvalt oma väga headeks sõpradeks.

Samas kõlas hoiatus, et Hiina suurplaan China25, mille kohaselt pidi Hiina selleks ajaks (2025) saama maailma valitsejariigiks, ei realiseeru. Ameerika, ütles Trump, ei taha Hiinat maha suruda, aga nad hakkavad meile palju maksma.

Venemaa tegemiste kohta sõnas Trumpi, et Ukraina annekteerimine ei ole mitte Putini vaid Obama süü - viimane lasi sellel juhtuda, ütles Trump. Immigrantide teema puhul toodi taas sisse lõunapiirile liikuv „karavan". Trump kinnitas, et USA kasvav majandus vajab immigrante ja palju uusi firmasid vajavad töökäsi, kuid immigrandid peavad tulema legaalsel teel.

Sellega haakus hiljem turvalisuse küsimus - tuhandeid inimesi on maalt välja saadetud, kuid nad poleks pidanud riiki üldse sattuma. „Karavanis" liikujate väidetavalt agressiivne käitumine on see, mida president taunis - need (kaadrites nähtud) inimesed ei ole Hollywoodi näitlejad. Mitte kunagi polevat USA vähemuste, eriti mustanahaliste ja latiinode olukord nii hea olnud kui praeguse presidendi ajal, mitte kunagi polevat nende töötus olnud nii väike, õigused nii suured ja võimalused valituks saada või haridusele nii head.

Pole kunagi midagi rassistliku öelnud