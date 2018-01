Eestlanna Stockholmis: käsigranaat plahvatas mu maja kõrval! Politsei käis isegi meid küsitlemas

Rootsi pealinna Stockholmi lähedal asuvas metroojaamas kärgatas tugev plahvatus. Läheduses elav Triinu sõnab, et ka paar tundi hiljem oli politsei kohal ja ala piiratud.

"See juhtus minu maja ja tunnelbana (metroo - toim) juures. Magasin ja kuulsime suurt kärgatust, mille peale mõlemad ärkasime. Vaatasime üksteisele nõutult otsa ja saime aru et miskit on juhtunud, aga ei arvanud et nii maja ees. Mõni hetk hiljem hakkasime SMS-e saama, kas meiega kõik korras ja siis läksime vaatama millest nad räägivad ja saime aru, mis oli juhtunud," räägib ta endast ja oma elukaaslasest.

Ta lisab, et räägitakse, et üks mees korjas maast üles käsigranaadi, mis seejärel plahvatas. "Oli 10 politseiautot, mis piirasid ala ümber ja mitmed kiirabiautod. Endiselt on kõik ümber piiratud. Politsei käis meid toas küsitlemas."

Intsident leidis aset kohaliku aja järgi vahetult pärast kella 11 täna hommikul (Eesti aja järgi kell 12) Huddinge vallas Vårby Gård nimelises metroojaamas Stockholmi külje all, vahendab uudisteportaal Expressen.

Tugeva plahvatuse tagajärjel sai vähemalt kaks inimest vigastada, kellest üks raskelt.