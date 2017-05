Eestlanna Pariisis: Eestile on Macron ainuõige valik, sest ta toetab Euroopa projekti, avatud majandusmudelit ja progressiivseid lahendusi

Pariisis Science Po ülikoolis politoloogiat õppiv eestlanna Kertu Tenso kommenteeris Delfile käimasolevaid presidendivalimisi Prantsusmaal.

Pariisis on valimispäeva hommik möödunud rahulikult. Inimesed istuvad kohvikutes ning mõningate arvates on liikumist tavapärasega võrreldes isegi vähem. Kuid õhus on ootusärevust, teatud tõsidust. Ülikoolides on noored lausa veidi närvis, sest kuigi küsitluste kohaselt võidab selgelt Emmanuel Macron, on inimesed eelmise aasta sündmuste valguses üllatusteks valmis.

Euroopa Liidule, Eestile ja läänemaailmale üldiselt on Macron ainuõige valik, kuna just tema toetab ühist Euroopa projekti, euroopalikke väärtusi, avatud majandusmudelit ja sotsiaalselt progressiivseid lahendusi. Samal ajal on tema vastas avatud majanduse, immigratsiooni ja Euroopa Liidu vastu võitlev Marine Le Pen, kelle toetajate hulk on olnud kasvujoones. Seda küll mitte suuremates linnades (Pariisis hääletas tema poolt esimeses voorus vaid umbes 5% inimestest), vaid just neis paikades, kus inimesed tunnevad trotsi ning kõrvalejäetust.

Trotsi tunnevad ka vasakpoolse kandidaadi Jean-Luc Melenchoni poolt esimeses voorus hääletajad, kes peavad nüüd valima liberaalse tsentristi ning paremäärmuslase vahel ning pole sellega üldse mitte rahul. Paljud hääletavad selles lõplikus voorus Macroni poolt, kuid arvestatav hulk keeldub üldse valima minemast, öeldes, et mõlemad valikuvariandid pole neile aktsepteeritavad. Inimesed on väsinud, need valimised on kindlasti mõjunud kurnavalt.

Sellegipoolest arvatakse, et Macron võtab selle võidu. Nimelt paljud valijad hääletavad mitte Macroni poolt, vaid Le Peni vastu. See tähendab, et nad ei toeta tulihingeliselt Macroni, vaid teevad omalt poolt kõik, et Le Penist ei saaks järgmine Prantsusmaa president. Varsti saabub kauaoodatud selgus, prantsuse rahvas on praegu otsustamas, nüüd tuleb vaid hilisõhtut ja tulemusi oodata.