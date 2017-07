Eestlanna Hamburgis: toast ikka naljalt nina välja ei pista

Hamburgi Eesti kooli juhataja Kristi Grünberg kirjutab kohapealt, et olukord on ärev, kohalikud on vasakäärmuslaslastest vandaalide peale maruvihased.

Vasakäärmuslastega otseseid vägivaldseid kokkupõrkeid õnneks ei ole olnud, ehkki elan Hamburgi kesklinnas ja olen pidevas alarmiseisundis. Eilse mässu alguses oli too kuuldavas kauguses ning helikopterite, inimeste ja sireenide müra lihtsalt kõrvulukustav ja tohutult hirmu äratav.

Toast ikka naljalt nina välja ei pista, st kogu demonstratsioon mõjutab otseselt minu turvatunnet ja vabadust linnaruumis liikumiseks - nagu sõjaseisund.

Täna töölt tulles sattusin ka äärepealt mässu keskele, kuna tänavad pandi kinni ning korraga oli selja taga kolm veekahurit. Õnneks aitas politsei mind otseselt hädast välja ning eskortis hirmunud inimesed otseteel järgmise metrooni.

Kuna elasin veel eelmine aasta piirkonnas mis täna põhimõtteliselt põlema pandi, on mul palju tuttavaid, kelle vara on kahjustatud või kes nüüdseks linnast juba igaks juhuks lahkunud on.

Elanikud on selliste äärmuslaste peale kohutavalt vihased, sellisel vandaalitsemisel pole enam absoluutselt mingit seost poliitika või G20 kohtumise teemade vastu demonstreerimisega. Kahjustatakse ainult kaaskodanike vara ning kokkuvõttes süüdistatakse politseid. Kõigel on kaks poolt, kuid ma pole ausalt veel kuskil ühtegi politseiniku näinud, kes oleks relva ähvardusel kedagi sundinud autosid ja maju süütama.

Praegu olen turvaliselt tagasi koju jõudnud, kuid jällegi on vahetus läheduses juba järgmine protest. Asi püsib närvesööv.