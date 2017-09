Eestlanna Floridas: televisioonis kõlanud info tekitas põhjuseta hüsteeriat: osteti kokku konserve ja vett, lennupiletite hinnad kerkisid 3-4 korda

USA meedia kajastas orkaan Irma eel, et oodata on tõelist katastroofi, Delfi lugeja sõnutsi põhjustas see paraja paanika.

Floridas Tampas elav eestlanna märkis, et praeguseks on torm vaibunud, päike paistab. On küll tuuline, aga kokkuvõttes paistab, et väga suuri kahjustusi tema piirkonnas pole.

"Televisioonis kõlanud informatsioon ajas rahva hulluks ja tekitas hüsteeriat," nendib ta. "Hakati ostma kaupa, mida enne ei ostetud. Konservid, küpsised, saiad ja leivad, kuivained ja muidugi ka veekonteinerid," jätkab ta. "Tekkisid pikad järjekorrad bensiinijaamades ning rahvas hakkas lahkuma põhja poole. Hotellid olid välja müüdud, lennupiletite hind kerkis 3-4 korda."

Lugeja ütles, et nüüd liiguvad inimesed tagasi ja on tekkinud ohtralt ummikuid, paljudes bensiinijaamades on kütusevarud otsas.

Taolised ummikud on praegu tavapärased. Reuters

"Irma oli üks suur äri, millega korporatsioonid oma taskud täitsid," arvab ta.

Orkaan Irma maabus pühapäeva õhtul Florida läänerannikul, ujutades üle tänavaid, tekitades tornaadosid ja jättes üle viie miljoni inimese elektrita. Orkaan on siiski nõrgenenud troopiliseks tormiks.

Orkaanide Harvey ja Irma tekitatud summaarne kahju võib ulatuda 290 miljardi dollarini, mis vastab 1,5 protsendile USA sisemajanduse kogutoodangust.