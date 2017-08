Eestlane Texases: poed on orkaani eel veest ja purgitoidust tühjaks ostetud

Eelduste kohaselt tabab täna orkaan Harvey USAs Texase osariigi rannikut, tuues kaasa ulatuslikke üleujutusi. 30 Texase maakonnas on välja kuulutatud eriolukord ning elanikel on kästud piirkonnast lahkuda.

Orkaan peaks USA maismaale jõudma prognooside kohaselt umbes kesköö paiku ning tegu on rohkem kui viimase kümne aasta tugevama tormiga. Kõigepealt peaks Harvey jõudma ookeani ääres asuvasse Corpus Christi linna osariigi lõunaosas, ujutama paduvihmadega üle Texase ranniku keskosa ning enne kui jõuab tõenäoliselt USA suuruselt neljandasse linna Houstonisse.

Texase osariigis elav Houstoni eestlaste seltsi esinaise Helen Arnoldi sõnul on poed veest, saiast, purgitoitudest, banaadidest ning muudest asjadest tühjaks ostetud ning koolid ja lasteaiad on kinni. „Hetkel kõik paanitsevad veel viimaseid asju osta,“ rääkis ta. Arnold ise ostis enamiku asju ära juba kolm päeva tagasi, et valmis olla, kui tuleb päevade kaupa kodus olla. „Siis oli kõike veel saada ja inimesed rahulikud,“ ütles ta.

Harvey's forecast path is slow and meandering, meaning a long duration flood threat with catastrophic results.

Take preparation actions NOW. pic.twitter.com/gEaDEfJoVY — NWS (@NWS) August 25, 2017

Orkaani Harvey võimalik liikumisteekond.

Seotud lood: USA rannikule jõuab laupäeval orkaan Harvey

Arnold meenutas ka 2008. aastal piirkonda rappinud orkaani Ike, mis maabus otse Houstoni kohal. Ike’i põhjustatud kahjud on ühed USA ajaloo suurimad. „Paljud mäletavad, kui hull see oli ja see paneb paanitsema,“ rääkis naine. Nende naabruskonnas jäi orkaani järel pooltesse majapidamistesse elekter sisse, kuid paar päeva hiljem sõitis veoauto liinid maha.

Loe veel

„Siis polnud elektrit üle nädala,“ rääkis ta, selgitades, et ilm on seal väga palav ja elektripuudus valmistab kohe suuri probleeme. „Minul oli siis vedand, sest mul oli lennupilt Eestisse siis ostetud ja sain õnneks minema paar päeva pärast orkaani.“

Arnoldi sõnul on esmaspäeval-teisipäeval oodata kindlasti palju uputusi. „Problem seisneb selles, et vesi ei saa kiiresti ära voolata,“ selgitas ta. Houstonist suurma hoobi võib tema hinnangul saada Houstonist lääne pool asuv San Antonio kant.