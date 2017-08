Eestlane Texases: orkaan jõudis Houstonisse hirmsa välgusõja, müristamise ja üleujutustega

Texase osariigis elav Houstoni eestlaste seltsi esinaine Helen Arnold kirjeldas Delfile, et orkaan Harvey tõi nende kodukanti tohutu äikesetormi ja vihma, mis jättis kogu piirkonna vee alla.

„Ma hakkasin parasjagu last magama panema, kui algas seesugune välgusõda ja müristamine, et kogu maja värises,“ kirjeldas Arnold olukorda Eesti aja järgi täna hommikul. „Tunni ajaga tuli taevast alla nii palju vihma, et meie tänav jäi täielikult vee alla.“

„Vesi tuli äärmiselt kiiresti,“ ütles ta ja märkis, et teada on ka juba vähemalt ühe Houstoni elaniku hukkumisest.

„Müristamine on veidi vaibunud, kuid laps ei saa siiani magada,“ tunnistas eestlanna. „Telefoni teel muudkui hoiatatakse, et püsib tulvavee oht. Tänavad on üleujutatud.“

Tulvavete hoiatus anti kõigepealt südaööni ja seejärel pikendati seda varahommikuni. Ühtlasi hoiatati rajooni tornaadode eest, millest väiksemamõõdulisi moodustub siin-seal pidevalt. „Tänavaid mööda voolab justkui kiirevooluline jõgi. Vesi tahab majadesse tungida,“ rääkis naine. „Täitsa õudne. Õue ei julge minna.“

Tormi eel nägi Houstoni lähedal liikumas ka erinevaid loomi, keda seal muidu kuigi tihti ei kohta: metssipelgatest ja madudest hiigelsuurte konnade ja alligaatoriteni, kirjeldas Arnold.

USAs Texase rannikul maabus lauäeva varahommikul viimase kümnendi võimsaim neljanda kategooria orkaan Harvey. Veerand miljonit inimest jäi elektrita, tuhanded jäid koduta ja kümned said viga. Torm liigub järgnevatel päevadel aeglaselt üle Texase ja Louisiana ning sellega koos on oodata tugevat ja ohtrat vihmasadu, suuri üleujutusi, maalihkeid ja tornaadosid. Texase kuberneri Greg Abbotti sõnul saab raju olema katastroofiliste tagajärgedega, mistõttu kuulutas ta välja eri- ja hädaolukorra. Niisamuti tegi ka Louisiana.