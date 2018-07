Eestlane Tais: olen ise sellistes koobastes käinud. Seal on külm ja rõske, ringi sebivad kämblasuurused ämblikud ja väikeloomad

Phuketis elava reisikorraldaja Andres Vingi sõnul on poiste koopast päästmise lugu Tais praegu teema number üks. Välismaalastest päästjad, kes sinna esimestena jõudsid, on juba pühaku seisuses. Templites toimuvad erakordsed munkade tseremooniad.



"See on igas uudistekanalis. Kohalikus televisoonis on see põhiteema ja praegu on poiste välja toomise puhul käimas otseülekanded. See on kümme korda suurem teema kui jalgpalli MM Venemaal," sõnas ta Delfile.

Mungad viivad templites läbi tseremooniaid, näiteks on tehtud lahti templid, mida muidu inimestele ei avata. Mungad loevad palveid ja mantraid. "Euroopa turiste on praegu vähe, aga soovitan kõigil siin viibivatel turistidel praegu templitesse minna, kus saab näha midagi sellist, mida tavaliselt ei näe."

Kui tailased üritavad igalt poolt muidu kokku hoida, siis sellele päästeoperatsioonile Vingi sõnul hinnalage ei ole. "Selle operatsiooni lõppedes keegi Tais tänuvõlgu ei jää. Arvan, et välismaalastest esimesena kohale jõudnud vabatahtlike päästjate pingutused saavad vastutasu," kinnitas Vink.

Vingi sõnul ei tohi mitte mingil juhul vihmahooajal džunglikoopastesse siseneda. "Koobas võib minutitega korraliku vihmavalingu tagajärjel üle ujutuda," hoiatas Vink.

"Olles sellistes koobastes ise matku korraldanud, ei kujuta ma ette, kuidas kümme päeva istuda seal kõva kivi peal. Seal on külm ja rõske ja ringi sebib palju kämblasuuruseid ämblikke ja väikeloomi," ütles Vink.