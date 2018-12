Eestlane Strasbourgis: oli hämar ja näha vaid relva sähvatusi kui mõistsin, et pean põgenema

Euroopa Parlamendis IT-spetsilistina töötav Silver Perli oli eile Strasbourgis toimunud terrorirünnaku ajal sündmuskoha lähistel.

Perli ootas Place Kléberil asuva kaupluse juures enda kolleegi, kui kostus kärgatus. „See oli selline ebamäärane, arvasin, et ehk on tegu ilutulestikuga,” meenutas Perli ja lisas, et aeg-ajalt ju ikka tehakse rumalaid nalju ja visatakse pauguteid rahva sekka. Seejärel aga kuulis eestlane kedagi hüüdmas „Allahu akbar!” ja silmas relvasähvatusi. Sel hetkel oli selge: olukord on tõsine ja tuleb põgeneda.

Tänav oli härmas ja Perli laskjat ei näinud, kuid ühtlase vooluna liikusid inimesed jõluturust aina kaugemale. Perli sõnul oli tema tulistamise ajal poes viibinud kolleeg seal pea kella kaheteistkümneni varjul (intsident juhtus kohaliku aja järgi umbes kell 20 – toim). Mehe sõnul olid ka teised tänaval viibinud pikka aega restoranides ja kauplustes kinni.

Strasbourgi tulistajat ei ole senini tabanud ja Perli sõnul on meeleolu linnas tavapärasest tõsisem ja vaiksem. „Kui eile oli juba varahommikul jõuluturg uudistajaid täis, siis täna ei silmanud ma seal kedagi,” ütles Strasbourgis viibiv eestlane, „ikka on ebakindel- ja turvaline tunne, kui tead, et tulistaja on kuskil tänavatel. Kuhu ta järgmiseks läheb?”