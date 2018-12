Eestlane Strasbourgis: inimesed istusid pimedates restoranides ja tänavad olid sireenides

"Olen Strasbourgis ning samuti olin teel eestlaste õhtusöögile. Kõndisin mööda kanalit ja kuulasin kõrvaklappidega Kuku raadio saadet, kui äkki hakkasid inimesed jooksma ja rahvas suunati kesklinnast välja. Ma ikka võtsin suuna eestlaste õhtusöögi koha juurde, kuid restorani sisse mind ei lastud. Politseinik ütles: “Proua, minge ära. Siin on ohtlik”. Hiljem kuulsin kolleegide käest, et nemad istusid restoranis pimedas lõksus. Selleks ajaks polnud veel mingit infot. Üks hukkunu olevat restorani ees maas lebanud. Tulistamine toimus paralleelselt mitmes kohas, siis helistas kolleeg ja ütles, et pean siseruumides olema. Nüüd istungi kohvikus vangis. Tänavad olid sireenides.

Saadan teile imeilusa Strasbourgi jõuluturu pildi. Ilmselt enne tulistamist."