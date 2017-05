Eestlane Prantsusmaal: paljud hääletavad Macroni poolt, et takistada Le Peni võimuletulekut

Lõuna-Prantsusmaal Montpellier's elav kunstnik Aadam Viidalepp kommenteeris Delfile Prantsuse valimisi, kus vastamisi seisavad Marine Le Pen ja Emmanuel Macron.

Minu arust suurem osa valijatest sisimas loodavad ja on peaaegu kindlad, et Emmanuel Macronist saab uus president. Regiooniti võib see tunne olla aga erinev, seda muidugi eriti lõuna poole vaadates.

Minu jaoks pole selles kahtlust, seda toetavad ka kõik uuringud. Kolmapäevane teledebatt tõestas samuti, et Marine Le Pen tahab vaid provotseerida ja mässu püsti panna. Macron proovib probleemidele ka vastuseid leida.

Macron pole kaugeltki ideaalne kandidaat, talle võiks soovida, et ta populaarsus oleks edaspidi vähemalt natukenegi kõrgem kui François Hollande'il ja et tast rohkem lugu peetaks kui praegusest presidendist. Paljud talitavad teises voorus niinimetatud „vote barrage“ põhimõttel: hääletavad Macroni poolt, et takistada Le Peni võimuletulekut, ehkki muidu ei toetaks kumbagi. Minu elukaaslane teeb ka nii (mul endal mittekodanikuna hääleõigust pole).