Eestlane Pariisis Trumpi visiidist: elukorraldust see sassi ei löönud!

Eesti eesistumise ajal oleme juba täheldanud, kui palju mõjutab meie elukorraldust tähtsate poliitikute siinviibimine. Täna, Bastille'i päeval, möödub aasta Nice`i rekaterrorist ja kui arvata, et niigi terroristide üheks sihtpunktiks oleva Pariisi turvameetmeid peaks maailma mõjukaimat tiitlit kandva Donald Trumpi visiit kahekordistama, siis sealsete eestlaste hinnangul linnapildis silmatorkavaid muudatusi ei ole.

Eile saabus Pariisi USA president Donald Trump, et kohtuda ametikaaslase Emmanuelle Macroniga ja prantslastega üheskoos Bastille´ päeva tähistama. Populaarseima linna ja mõjukaima inimese ristamisel poleks imekspandav, kui turvameetmeid mitmekordistataks.

Äsja reisilt tagasi Pariisi naasnud Kristin ütles eile Delfile, et kõrgendatud ohutusmeetmed ja kotikontrollid on Pariisis igapäevane nähtus alates 2015. aasta Bataclani muusikaklubis toimunud tulistamisest. Siis hakati turvalisusele rõhuma erilise tähelepanuga.

"Ei ütleks, et elukorraldus rohkem sassis on, kui tavaliselt," ütles ta eilse kohta ja lisas, et politsei- ja militaarjõudu ei tundu Trumpi visiidi tõttu tänavatel tavapärasest rohkem olema.

Kristin arvas, et ilmselt mängib rolli ka see, et kesksuvel on Pariisis oluliselt vähem rahvast kui muudel perioodidel. Ise hoiab ta Trumpi marsruudist pigem eemale, sest suured rahvamassid teda sinnapoole ei kutsu. "Presidendivalimiste ajal Bastille´ lähedal tekkinud rahutused teevad samuti pigem ettevaatlikuks," lisas ta.

Samuti Pariisis elava Susanna sõnul on suurim eripära see, et Seine´i jõe parempoolsel kaldal on pool teedest kinni pandud. Kristini sõnul on see sealsetes Belleville ja Le Marais´ rajoonides suursündmuste puhul tavaline nähtus. "Ülejäänud pariisis ei tohiks midagi erakorralist olla," arvas ta.