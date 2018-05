Eestlane Palestiinas: meid tervitas hambuni relvastatud sõdurite punt, lasti pisargaasi ja tulistati

Gaza Foto: LEWIS JOLY/SIPA

Eestlanna sõnul jälgiti eile Gaza demonstratsoone ka Läänekaldal ja nähtu kurvastas inimesi. „Aktsioonid olid nii rahumeelsed kui võimalik: kiviviskamist, lohelennutamist ja rehvipõletamist saab vaevalt kuulirahe või pipra- ja närvigaasiga samaväärseks pidada,“ arvas ta. „Hetkel on kohalikel arusaamatuse tunne: mida neil tuleks teha, kui isegi rahumeelsele demonstratsioonile nõnda vastatakse.“

Täna, Nakba ehk katastroofi mälestamise päeval toimub Läänekaldal üldstreik, et leinata eile tapetud palestiinlasi, aga ka meenutada sündmusi 70 aasta eest, mil pärast Iisraeli suveräänsusõda ja Iisraeli-Araabia sõda tuli kümnetel tuhandetel palestiinlastel oma küladest lahkuda.

„Täna on kindlasti oodata suuremaid kokkupõrkeid ja protestijate arv ilmselt kasvab, mitte ei kahane. Gazas püstitati demonstratsioonipiirkonda ka telklaager, mida Iisrael juba pommitama asus,“ kirjeldas Krinal.

Gaza Foto: Laurence Geai/SIPA

Tema sõnul ei ole omavalitsuse juhtidelt kuulda tugevat reaktsiooni eilsetele veristele sündmustele. „Ma tunnen, et Gaza, mis asub nii füüsiliselt kui vaimselt Läänekaldast eemal, on jäetud üksi,“ nentis ta.

„Iisraeli reaktsioon mind aga ei üllata, palestiinlaste elu ei ole nende jaoks eriti kõrge hinnaga ja sündmuste eskalatsioon mittemillestki väga kohutavaks ei oleks pretsedent,“ tõdes Krinal. „2014. aasta Gaza rünnakute ajal elasin ma juba Läänekaldal ja toonaste sõjakoleduste kordumine ei ole kahjuks võimatu.“

Gaza Foto: LEWIS JOLY/SIPA

Krinali sõnul sai eilne veresaun alguse Gaza palestiinlaste demonstratsioonidest, kes on viidud viimse piirini. „Nad ei näe, et Iisrael teeks midagigi, et olukorda parandada: blokaad halvab nende elud. Iisraeli otsus neile demonstratsioonidele nõnda veriselt vastata on ilmselt provokatsioon, kütmaks palestiinlased üles, et toimuks suurem ja verisem ülestõus, mille järel saaks Iisrael jälle väita: näete, nad on terroristid, nendega ei saa läbi rääkida,“ arvas ta.

„Iisrael tunneb end hetkel väga kaitstuna, Trumpi USA seisab nende selja taga ja sisuliselt on neil võimalik kõigest süüta pääseda. Ka on neil väga lihtne põhjendust leida - me ju kaitseme oma piiri. Ja viimaks, kordan veel kord, palestiinlaste eludel pole Iisraeli armee jaoks kuigi suurt väärtust,“ ütles eestlanna.