Eestlane Miamis orkaanist: meeleolu on esmaspäevast saadik olnud paaniline, olen katnud kinni kõik aknad ja uksed

Ameerikas suundub praegu Miami poole hiiglaslik orkaan Irma, mille tõttu on mitmetes piirkondades saadetud välja evakuatsioonikäsk. "Ringvaate" saates oli täna otse-eetris Miami lähedal elav ujuja ja ujumistreener Merle Liivand, kes rääkis, et tema jaoks on kõige turvalisem koju jääda.

"Minu piirkonnas pole veel evakuatsiooni käsku antud. Kindlasti on öeldud, et minge kodudest minema, sest see torm kestab umbes 40 tundi ja seda kuulata ei ole ju mõnus. Ei ole ju mõnus kuulata, kuidas sul pea kohal tuul hingab kuklasse," rääkis Liivand.

"Elan kolmandal korrusel ja olen kõik ettevalmistused teinud, sest ma leian, et minu korter praegu on üks kõige turvalisem koht ja ma olen ka mõne sõbranna kutsunud külla, kes elab evakuatsioonipiirkonnas."

Liivand näitas otse-eetris enda ehitatud metallkatteid, mis ta kõikidele akendele ja ustele kinnitanud oli. Lisaks on ta katnud ventilatsiooniaugud kilekottidega, et sealt lekkima ei hakkaks.

"Õnneks on meil kivikatus, et kui katus läheb minema, siis võtab tükk aega, kui see täielikult ära lendab," ütles kohalik eestlane.

Meeleolu on Liivandi sõnul esmaspäevast saati olnud paaniline. "Igas toidujärjekorras on oluline olnud jääda rahulikuks ja mitte kaasa minna paanikaga," rääkis ta. Probleemiks on seal veel vee hinna kümnekordne tõus ja bensiini puudulikkus.