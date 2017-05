Eestlane Manchesteris: inimesed ja ärid hakkasid kohe abivajajaid aitama

Manchesteris elava eestlase Rica Williamsi sõnul on kohalikud Manchester Arena staadionil toimunud plahvatusest šokis, kuid näevad kõik koos vaeva, et abivajajaid aidata.

„Paljud ärkasid hommikul selle uudise peale. Ilmselt enamik inimesi nägi seda esimese asjana hommikul televiisorist või kuulis raadiost. Meie peres oleme öö läbi toimunut sotsiaalmeedia vahendusel jälginud, kuna abiklaasa sai öösel ajakirjanikult küsimuse, et mis Manchesteris toimub,“ kirjeldas ta möödunud ööd ja lisas, et ei ela Mancester Arena staadionist küll väga kaugel, kuid nendeni ei ulatanud muud kära kui kiirabisireenid.

Williamsi sõnul on väga muljet avaldav see, kui kiiresti inimesed aktiveerusid ja abivajajaid aitama asusid. „Taksojuhid sõidutasid inimesi tasuta. Hotellid võtsid sisse lapsed, kes olid kontserdile tulnud ilma vanemateta. Kohvikud ja kontorid on uksed avanud ja pakuvad öömaja-kohvi-teed – mida inimestel vaja on. Kõik tahavad aidata,“ kirjeldas Williams ja kinnitas, et Manchester on väga ühtehoidev linn.

Tema sõnul tuleb meeles pidada, et terrorismipolitsei alles teeb oma tööd ja keegi ei tea, kes kuritöö toime pani ning kutsub üles rutakaid järeldusi mitte tegema. Ta viitas sellele, et tõenäoliselt vaadatakse nüüd jälle muslimite poole ning toonitas, et Manchesteris on suur muslimikogukond ja paljud taksojuhid ja medõed on just seda usku ja aitavad abivajajaid samuti nagu teisedki. „Kindlasti ei taha, et sellest tekiks viha õhutamine, see on oluline sõnum. Kõik kogukonnad on esindatud.“

Kohalikud on muidugi mures, kuid mõistavad, et oma elu tuleb edasi elada. „Kindlasti tekitab see inimestes ebaturvalisuse tunde. Sa ju ei tea, mis sinuga võib juhtuda, aga sa ei saa jätta oma elu elamata,“ võttis Williams olukorra kokku.