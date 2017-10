Eestlane Kataloonias: kohalikud pole ju terroristid, nad tahavad vaid hääletada

Kataloonia suurlinnas Barcelonas elav Mirjam Johannes ütles täna pärastlõunal Delfile, et Hispaania politsei eriüksuste vägivaldne taktika paneb tundma jõuetut viha.

Johannese sõnul on hispaanlastepoolne jõukasutus üks neist põhjustest, miks katalaanide rahulolematus keskvalitsusega on rahvahääletuse eel kasvanud. „Inimesi ajavad laiali kuningriigi jõud, piirkondlik politsei aga käib ainult vaatamas ja inimestelt küsimas, kas nad kavatsevad [valimisjaoskonda] jääda,“ ütles ta.

„Hirmu ei ole, pigem on see jõuetu viha,“ tunnistas Johannes, rääkides n-ö föderaalpolitsei brutaalsusest. „Miks rakendab riik seesuguseid jõumeetodeid oma rahva vastu? Need inimesed ei ole siin ju terroristid. Tahavad vaid mõned paberid urni lasta.“

„Meie valimisjaoskonna järjekorras Gràcias on siiani veel kõik rahulik ja vaatame videosid mujalt sotsiaalmeedia vahendusel,“ rääkis eestlanna. „Vaid korraks paluti kõigil telefonid lennurežiimile panna, sest jaoskonnas oli internetiühendusega probleeme.“

Johannes tõdes ühtlasi, et inimestel ei ole aimugi, mida lähitulevik piirkonnale toob: edasi minnakse samm-sammult. „Kui Hispaania-meelsed meelavaldajad eile Barcelona linnavalitsuselt sildi „Rohkem demokraatiat“ maha kiskusid, oli seda päris õudne vaadata,“ nentis ta.