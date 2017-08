Eestlane Houstonis: inimesed on tulnud paatidega hädasolijatele appi ja avanud neile oma kodude uksed

Texase osariigis elav Houstoni eestlaste seltsi esinaine Helen Arnold ütles täna Delfile, et tulvavete käest pääsenud linlased on tulnud hädasolijaid üleujutatud majadest päästma ja aitama.

„Täna ma veel kodust lahkuda ei saa. Istun toas ja vaatan uudistest sedasama, mida terve maailm. Ümbruskonna koolid, lasteaiad ja poed on kinni. Mõlemad lennujaamad on kinni ja lennuliiklust ei toimu. Taevas võib näha lendamas vaid helikopterid, millega päästetakse hädas inimesi,“ kirjeldas ta. „Kui vesi majja ei tungi, võib paigale jääda - kuigi see on kui vangisolek, sest kuskile minna ei saa. Kui aga vesi majani jõuab, tuleb minema ujuda või ronida katusele ja oodata päästepaati või helikopterit.“

Orkaanijärgne Houston Foto: David J. Phillip, AP

Arnoldi sõnul jagavad inimesed oma Facebooki kontodel üleujutatud majades elavate inimeste aadresse ja saadavad oma sõpru neid päästma, sest naabrid ja tuttavad, kes elavad hädasolijate vahetus läheduses, jõuavad kohale kiiremini, kui päästjad linna teisest otsast.„Inimesed lähevad ise oma paatide või maasturitega hädasolijatele appi,“ rääkis ta.

„Varjupaigad on Houstonis kõik ülerahvastatud ja inimesi hakatakse juba Dallasesse toimetama,“ lisas ta. „Kirikud, mis ei uputa, võtavad veel koduta jäänud linlasi vastu, kuid ka tavalised inimesed jagavad oma kodusid nii tuttavate kui täiesti võhivõõrastega. Tegin ka ise külalistemaja korda, kuna koolist uuriti, kas saaksin inimesi vastu võtta.“

Loe veel

Orkaan Harvey Houstonis Foto: Melissa Phillip, AP

Arnold juhtis ka tähelepanu, et tänavatel voolav vesi on väga räpane ja inimestele ohtlik. „Inimesed, kellel on haavad või kellele vesi suhu läheb, võivad kergesti haigeks jääda,“ lausus ta. „Väga raske on vaadata beebisid ja lapsi, kes on sunnitud selles reovees liikuma.“

Ta avaldas lootust, et uuel nädalal suudetakse alustada tänavate puhastamisega. „Tööd aga on siin ees veel mitmete nädalate, kuude ja aastate jagu,“ tõdes eestlanna.