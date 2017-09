Eestlane Florida läänerannikul: orkaani tõttu jääme ilmselt ilma katusest, kuid kardame veel hullemat

Florida läänerannikul Tampa linna lähedal elav Katlin Ford ütles Delfile, et orkaan Irma laastab nende kodulinna kolmanda kategooria tormina, tuues endaga pea 50 meetrit sekundis puhuva hävitusliku tuule ja laastavad tornaadod.

Fordi sõnul saavad kõige keerulisemad ilmaolud olema täna õhtul kella 20st (Eesti aja järgi öösel kell 3) homme hommikul kella 6ni (Eesti aja järgi kell 13), kui orkaan maabub ja aegamisi mööda Florida läänerannikut üles hakkab liikuma.

„Meie evakueerimistsoonis ei ole, sest asume piisavalt kõrgel merepinnast. Ka valdav osa naabritest otsustas mitte lahkuda,“ rääkis ta. „Tormi eel panime kõik tuulega lendu tõusta ähvardavad objektid garaaži; osa asju, nagu lauad ja toolid, viskasime basseini põhja. Ühtlasi varusime piisavalt sularaha, paariks nädalaks sööki ja jooki ning täitsime autode bensiinpaagid.“

Fordi sõnul on neil igaks juhuks ette valmistatud ka spetsiaalne tuba, kus oleks võimalik orkaani või tornaado eest varjuda. „Antud tuba on ilma akendeta ja asub maja keskel, kuid mitte liiga kaugel väljapääsust,“ rääkis eestlanna.

Ta tõdes, et kuigi maru võib teha kõvasti kahju, ei kardagi nad seda kõige enam. „Orkaan viib meilt kahtlemata elektri,“ ütles Ford. „Oleme ka juba arvestanud, et jääme ilmselt katusest ilma. Kuid tormiga kaasnevate tornaadode ees on hirm siiski kõige suurem.“