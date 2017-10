Eestlane Barcelonas: Madridi sammud on hirmutavad ja ajavad katalaane marru

Juba aastaid Kataloonia suurlinnas Barcelonas elav Mirjam Johannes ütles täna Delfile, et Hispaania valitsuse diskursus Katalooniaga ümberkäimisel on üsna hirmutav.

Johannese sõnul läksid meeleolud alla juba pärast kahe iseseisvumisliikumise juhi, Jordi Cuixarti ja Jordi Sanchezi kinnipidamist nädala algul. „Nad ei ole ju poliitikud, vaid kodanikuorganisatsioonide juhid,“ selgitas ta.

Üks neist, Sanchez, juhib Katalaani Rahvusassamblee (Asamblea Nacional Catalana – ANC) nimelist ühendust ja teine, Cuixart, kohalikku kultuuri edendavat organisatsiooni Omnium Cultural. „Meeste vabastamise nimel on juba mitu meeleavaldust korraldatud,“ ütles Johannes. „Iseseisvuse teele on poliitikud astunud oluliselt hiljem, kui rahvas, ja rege on alati vedanud just ANC ja Omniun Cultural.“

Johannese sõnul ei suhtuta Hispaania valitsuse püüdlusesse võtta Kataloonialt autonoomia hästi:

„katalaanidest ei ole üle öö rõõmsaid hispaanlaseid saanud“.

„Artikli 155 rakendamine (Kataloonialt autonoomia võtmine -toim) on pretsedenditu ja sellega on kogu aeg ähvardatud,“ tunnistas eestlanna. „Kuigi ma olen aru saanud, et mingil kujul seda juba rakendati: mõned piirkondliku valitsuse arved olid nii-öelda jälgimise all juba enne referendumit.“

Tema sõnul ajab „kohaliku rahva poolt valitud parlamendi töösse sekkumine kõiki marru“. „Valisid ju katalaanid endale ise sellise parlamendi, mille põhjal moodustati selline valitsus,“ selgitas Johannes. „Mis alusel keskvalitsus selle siis laiali saadab, kui me mängime ikka seda mängu, et Hispaanias on kõrgeima võimu kandja rahvas?“

Ta tõdes, et Hispaania valitsuse loodud diskursus on üsna hirmutav: „nimetada siin toimunut katalaanide katseks pöörata riiki on valelik ning Hispaania peaminister Mariano Rajoy ja co. lõputud sõnavõtud sel teemal ajavad rahvast üha rohkem keema“.

Ta tõi välja ka veel ühe murettekitava asjaolu: „ühtlasi on hakatud tegema ka vihjeid, et katalaanikeelne koolisüsteem toodab Hispaania suhtes vaenulikult meelestatud lapsi ehk siis ka haridussektor on rünnaku all“.

„Vahel jääb mulje justkui Hispaania valitsus ootaks, et need rahumeelsed meeleavaldused käest ära läheks, et inimesed närvi läheks ja oleks lõpuks vabandus, miks neile korrakaitsjad kraesse saata,“ leidis Johannes. „Õnneks on seni kõik suutnud rahulikuks jääda.“