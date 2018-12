Eestisse tulevad Belgia sõdurid tõstsid hädakisa: talvemütsid on aastast 1951

Varustusprobleemi kinnitas Belgia sõjaväelaste ametiühing ACMP, vahendab Het Laatste Nieuws.

„See operatsioon on juba aasta tagasi kinnitatud. Ometi ei ole õnnestunud korralikku talvevarustust osta,” ütles ACMP esindaja Roger Houssen. „Aga halvasti on muudki asjad. Nii ei sobi saapakatted saabastele ega ole saadaval sobivaid kaitseprille. Paljud sõdurid on ise Ameerika kaupu vaadanud, et sooje riideid osta. Sest nende baasvarustusest ei piisa kuidagi. Me kardame, et meie sõjaväelased saavad külmakahjustusi.”

Belgia väejuhatus kinnitas, et kõik saab viimasel hetkel korda.

„Saadetakse uue talvevarustuse pakett, mis saabub umbes samal ajal, kui sõjaväelased kohale jõuavad.” Ametiühing aga kahtleb selles.

Laupäeval teatas rõivamüügikett Damart, et kingib Eestisse saabuvatele Belgia sõduritele 270 sooja mütsi.

Veel teatatakse, et Belgia kaitsevägi keelab välismissioonidel, eelkõige Balti riikides sõjaväelastel isikliku nutitelefoni kasutamise baasist väljaspool.

„Me teame, et Venemaa tunneb selliste geoandmete vastu huvi,” ütles kolonel Carl Gillis ajalehele Het Nieuwsblad. „Me oleme kulutanud mitmeid aastaid ennetamisele ja teavitamisele, aga see ei näi enam piisav olevat.”

„Kahjuks ei saa me minna nii kaugele kui britid. Nemad kasutavad äravisatavaid telefone ja äravisatavaid sülearvuteid. Aga selleks ei ole (Belgia) kaitseväel eelarvet,” lisas Gillis. Koloneli sõnul ei ole Belgia ainus riik, kes reegleid isiklike nutitelefonide kohta karmistab.