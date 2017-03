Eestisse saabunud Briti seersant: meid on venelaste salataktika kohta surmani instrueeritud

Briti kõmuleht The Sun kirjutab Eestisse paigutatud sõduritele antud hoiatustest venelaste reetliku taktika kohta, nagu näiteks kohalikeks kaunitarideks maskeeruvad spioonid ja kakluste õhutamine kohalikes baarides. Samuti on Briti sõdureid hoiatatud sotsiaalmeedias liigse eputamise eest.

„Meid on kõige selle kohta surmani instrueeritud, nii et me oleme hästi valmis, et teada, mida oodata,“ ütles 38-aastane seersant Orlando Fearon The Sunile.

„Armulõks – meid on selle eest hoiatatud. Ma tean, mida armee meilt ootab. Me oleme esimene lahingugrupp seal, nii et me peame seadma standardid teistele meestele, kes tulevad. Meil on lubatud kohalikega läbi käia, aga meil on standard, millest me peame kinni pidama,“ rääkis Fearon.

„Mul on kaunis RAF-i (kuninglike õhujõudude) tüdruksõber, nii et ei, suur tänu,“ kinnitas 23-aastane lance corporal Josef Hainzl, kelle sõnul on edu saladus „olla nutikam kui nemad“.

„Sõdureid on hoiatatud, et see ei ole õppus, see on täiemõõduline operatsioon,“ ütles allikas The Sunile. „Nad teavad, et peavad olema valvel, kui suhtlevad oma heldete võõrustajatega, kui nad lõõgastuvad ja kui on internetis. Me ei taha anda oma vastastele mingeid võimalusi Briti jõududele – või Suurbritanniale – mainekahju tekitamiseks. Vene taktika on hästi teada, me peame lihtsalt nende suhtes valvel olema.“

Loe veel

Suurbritannia kaitseminister Michael Fallon kinnitas, et sõdurid on venelaste alatusteks ettevalmistatud.

„Noh, meie sõdurid on sellest väga hästi teadlikud, et nad on nüüd eesliinil. Venemaa kasutab tervet rida erinevaid tehnikaid – valeinformatsiooni ja valeuudiseid ning mängimist erinevatele intsidentidele – nad on sellest väga teadlikud. Nad on selleks ettevalmistatud ja nad on seal loomulikult, et kinnitada Eesti ja Balti riikide inimestele, et NATO on olemas, et aidata neid kaitsta,“ lausus Fallon.