Eestis õppustel käinud Briti sõduritele anti Tallinna stripiklubide teejuht

Suurbritannia kaitseministeerium varustas 2015. aasta mais toimunud NATO õppustest Steadfast Javelin osa võtnud Briti sõdurid Tallinna striptiisiklubide teejuhiga.

Sõduritele anti buklett pealkirjaga „Tallinn guide for friendly forces“ („Tallinna teejuht sõbralikele vägedele“), vahendab BBC News.

Kaitseministeerium teejuhti ei kommenteerinud, kuid ütles, et välismaal viibivatele sõduritele antakse „ohutusnõuandeid“ rutiinselt.

BBC palus informatsioonivabaduse seaduse alusel erinevaid õppusega seotud dokumente.

Kaitseministeeriumilt saadi muu hulgas teejuht, mis sisaldab kolme Tallinna striptiisiklubi kirjeldust.

Lasso Baari kohta öeldakse, et see on „suur stripibaar ühtede kõige ilusamate tantsijatega“ ja Sohot nimetatakse „suurimaks stripiklubiks Eestis“. X Clubi kohta öeldakse, et see on „kõige professionaalsem stripiklubi erinevate elementidega“.

Teejuhis antakse Briti sõduritele ka nõu, mida Eesti stripiklubides oodata.

Sõduritele öeldakse, et „kõik stripiklubid pakuvad privaattube individuaalse tantsu jaoks“ ning „keskmine jootraha tase tüdrukutele on 5-20 eurot“. Sellistes kohtades soovitatakse kasutada sularaha.

Küsimusele, kas valitsuse jaoks on sobiv sellise materjali pakkumine, vastas Briti kaitseministeeriumi esindaja: „Nagu võib oodata, anname me rutiinselt oma inimestele juhiseid ohutuse kohta lähetuses olles.“

Kaitseministeerium ei kommenteerinud, kes teejuhi koostas, kuidas seda sõduritele jagati või kas seda antakse ka edaspidi Eestis teenivatele sõduritele.

Teejuhis oli ka muid nõuandeid ööelu veetmiseks, näiteks pubid Mad Murphy’s ja Hell Hunt ja Tallinna Vanalinna külastamise juhised.

Hoiatati avalikus kohas joomise eest. Et vältida trahvi saamist on tark tänaval alkoholi tarbides pudelid kinni katta.

Antakse ka kingiideid. Soovitatakse külastada poodi nimega Bonbon Lingerie, mis on väidetavalt hea koht millegi naistele ja tüdruksõpradele ostmiseks. Kaasa soovitatakse viia ka Vana Tallinna, mille kohta öeldakse „soomlased lihtsalt armastavad seda ja osa neist kasutab seda unerohuna“.

Londoni Eesti saatkonna esindaja ütles BBC-le, et Eesti valitsus ei ole teejuhti koostanud.