Eesti välisminister Moskva avaldusest: Eesti ei vaja haridussüsteemi korraldamisel naaberriigi nõuandeid

Zahharova sõnul käib meediakampaania ühtse haridussüsteemi kasulikkuse, nõutuse ja optimaalsuse kohta ühiskonnale. Zahharova väitel käib kohalikul tasemel aktiivne venekeelsete koolide juhtkonna töötlemine ja õppeasutuste ebalojaalseid juhte sunnitakse lahkuma – nii olevat toimunud Kohtla-Järve linnagümnaasiumis.

„Kõige suuremat nördimust kutsuvad esile Eesti poliitikute avalikult küünilised avaldused, et need muudatused tehakse väidetavalt venekeelsete õpilaste ja nende vanemate heaks või isegi palvel. On ilmselge, et nendel plaanidel ei ole midagi ühist venekeelse elanikkonna huvide arvestamisega Eestis ja muudatuste ülesanne seisneb hoopis muus,” lausus Zahharova.

Zahharova märkis, et hariduspoliitika on kindlasti iga riigi siseasi, aga on üks „aga”.

„Rahvusvahelised kohustused, täpsemalt OSCE ja EL-i ruumis, reguleerivad otseselt riikide kohustusi rahvusvähemuste vastu. Meile meenutatakse neid rahvusvahelisi kokkuleppeid nii tihti, ei me ei saa neid unustada. Kutsume profiilseid rahvusvahelisi struktuure, sealhulgas OSCE rahvusvähemuste ülemkomissari, pöörama tähelepanu Eesti võimude absoluutselt diskrimineerivatele plaanidele ja andma neile vastava hinnangu,” ütles Zahharova.

Täiendatud 16.38: lisatud Eesti väliministri kommentaar ja täpsustatud, et teadet levitasid Vene Kremli-meelsed propagandakanalid.