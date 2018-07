Eesti välisluurejuht: Vene agendat surub Läänes peale mõjuagentide võrgustik

Eesti Välisluureameti peadirektor Mikk Marran ütles reedel USAs Aspeni julgeolekufoorumil, et avaliku elu tegelaste, nagu ajakirjanike, diplomaatide, äriinimeste ja poliitikute seast on leitud inimesi, kelle näol on arvatavasti tegemist Vene mõjuagentidega.

„Me oleme tuvastanud poliitikutest, ajakirjanikest, diplomaatidest, äriinimestest koosneva võrgustiku, mis hõlmab tegelikult Venemaa mõjuagente ja kellele öeldakse, mida neil tuleb teha,“ ütles Marran. „Me näeme selgesti, et need inimesed suruvad peale Vene agendat.“

Eesti välisluurejuht hoiatas, et hoolimata president Donald Trumpi ja Vladimir Putini tippkohtumisest ja näiliselt heast läbisaamisest ei ole oht Venemaa suunalt kaugeltki möödas: viimasel ajal on Kreml hakanud mõjuagente pigem rohkem enda tarbeks kasutama ja nende rolli suurendama, märkis Marran.

Ta tõi näite poliitikutest, kes on tegutsenud aastaid kohalike omavalitsuste tasandil, aga on nüüd hakanud jõudma rahvusparlamentidesse ja riikide valitsustesse.

„Mida nad (venelased -toim) on neile pakkunud, on meedia tähelepanu ja poliitiline toetus, eksklusiivsed ärivõimalused, ja üksikutel juhtudel ka rahaline abi,“ rääkis Marran.

Eesti välisluurejuht keeldus nimetamast ühtki konkreetset poliitikut, diplomaati või ajakirjanikku, kelle puhul on kahtlus, et tegemist on hoopis mõjuagendiga.