Eesti tudengid müüsid suve jooksul USA-s ja Kanadas ligi 200 tonni raamatuid

Möödunud nädala jooksul jõudsid Ameerika Ühendriikidest tagasi 324 Eesti tudengit, kes Southwestern Advantage’i programmi kaudu seal ukselt uksele käies raamatuid müüsid - kokku ligi 200 tonni peamiselt haridusteemalist kirjandust.

Raamatumüüjad sõidavad oma oskusi proovile panema juba suve alguses ja lõpetavad aktiivse raamatute müügi septembriks. Seejärel võetakse tavaliselt aega, et natuke kohapeal ka ringi reisida.

Nüüd on kõik müüjad tagasi Eestisse jõudnud ning möödunud reedel peeti ööklubis Vabank maha ka tagasijõudmise pidu.

Southwestern Advantage Eesti esindaja Erki Kuke sõnul näitavad esialgsed tulemused, et taas on just Eesti tudengid teistele silmi ette tegemas.

“Eelmisel aastal suutsid ligi 1500 raamatumüüja seast parimad tulemused teha just Eesti tudengid ning ka see suvi on esialgsete andmete järgi meie tudengid ettevõtte paremiku hulgas. See näitab, et müügioskused on vägagi õpitavad ja eestlased on selles tegelikult väga osavad.”

Üle terve USA tegutsenud raamatumüüjad ei jäänud puutumata ka rannikul möllavatest orkaanidest.

“Keegi otseselt orkaani meelevalda ei sattunud, aga pidime tõesti oma raamatumüüjad ohualadelt ära kutsuma, sest sealt evakueeriti kõiki inimesi,” märkis Kukk.

Esimest korda osalesid Eesti tudengid Southwestern Advantage’i suvetöös aastal 2001. Nüüdseks on sellest programmist välja kasvanud Baltimaade üks edukamaid tudengiorganisatsioone, mille tegevusest on rahvusvahelise elu- ja töökogemuse saanud üle 2000 siinse tudengi.

Programmi raames saavad tudengid põhjaliku ettevõtlus- ja müügikoolituse ning seejärel veedavad suve Ameerikas reisides, ukselt-uksele hariduslikke raamatuid müües ning õpinguteks raha kogudes.

Põnevaid fakte Southwestern’i raamatumüüjate tänavusest suvest USA-s:

* Raamatuid müüdi umbes 9 miljoni dollari (7,5 miljoni euro) eest

* Autodega läbiti u 1,5 miljonit kilomeetrit; jalgratastel u 170 000 km

* Tegutseti 22 osariigis ja kuues Kanada provintsis

* Koputati kokku u 1,6 miljoni kodu uksele

* Raamatumüüjatele kutsuti politsei ligi 500 korral

* Raamatumüüjate autode rehvid purunesid u 220 korral

* Telefonikõnesid Eestisse tehti ligi 2000 tunni jagu

* Eestit tutvustati kokku u 170 000 kohalikule perele

* palju uusi sõpru, aga aegade jooksul on müüjate vahel sõlmitud ka 31 abielu