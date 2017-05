Eesti riigi IT juht viitab, et Leedu president räägib Eesti e-valimistest valeuudistele põhinedes

Riigi infosüsteemi ameti (RIA) pealiku sõnul ei saa USA demokraatide häkkimist ja Eesti e-valimiste süsteemi ühte patta panna.

RIA juht Taimar Peterkop rääkis Tallinnas aset leidval rahvusvahelisel Lennart Meri konverentsil, et möödunud aasta suurim häkkimisjuhtum maailmas oli USA demokraatliku partei süsteemidesse tungimine ning see tõi välja uusi riske.

USA-s tungiti demokraatide presidendikandidaadi Hillary Clintoni kampaaniajuhi John Podesta isiklikku gmaili kontole. Peterkop tõdes, et kui Eestis on väga põhjalikult oma süsteemide kaitsmiseks peale 2007. aasta küberrünnakuid valmistunud, siis selline konto ei kuuluks ka siin nn kriitilise infrastruktuuri hulka, millel riik silma peal hoiab.

Paraku on USA valimiste häkkimine toonus kaasa selle seostamise e-valimiste turvalisusega. Eesti riigi IT juht tõdes, et sellise valearusaamaga on väga raske võidelda.

„USA valimiste häkkimise oluline järeldus, et kõik algab meist endist. Podesta salasõna oli nõrk. USA-s ei häkitud muud, kui Podesta gmaili konto, Eesti e-valimiste süsteem on hästi turvatud, selle süsteemid on palju paremad kui gmaili omad,“ rääkis RIA juht. „Aga sellele vaatamata saab panna e-valimis küsimärgi alla, kuigi nende kahe tehnoloogia ja arhitektuur on täiesti erinevad,“ nentis ta.

Peterkop avaldas läbinähtavalt erilist kahetsust, et Eesti e-valimised pani hiljuti küsimärgi alla Leedu president Dalia Grybauskaitė. Leedu riigipealt päriti aprilli lõpus e-valimiste väljavaadete kohta Leedus ja Grybauskaitė teatas, et see ei ole turvalisuse tõttu mõistlik. Seejärel aga suskas Grybauskaitė otse Eesti pihta ja märkis, et Eesti on jäänud ainsaks riigiks maailmas, kus e-hääletust kasutatakse eranditult, ehkki paljud teisedki riigid on teinud katseid valimised internetti viia. „Paraku on Eesti valimisi jälginud rahvusvahelised eksperdid öelnud, et elektrooniline süsteem ei ole usaldusväärne,“ sõnas Grybauskaitė.

RIA juht Peterkop ei jätnud Lennart Meri konverentsil välja näitamata, et ta oli Grybauskaitė sõnavõtuga kursis. „Ei aita, kui naabri juht nimetab su valimisi ebaturvaliseks ja ta põhistab seda millelegi, mida me Eestis nimetame valeuudisteks,“ lausus Peterkop läbinähtavalt Leedu riigipea kommentaare silmas pidades.