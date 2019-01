Eesti politseinik Palestiinas: kohalike tänusõnad on igapäevased

Peale kolme esimest kuud missioonil võin öelda, et sisseelamine on sujunud edukalt ja kohalike koostööpartneritega on tekkinud usalduslikud suhted. Meeldiv on tunnetada Ramallah´s, Jeerikos ja teistes Läänekalda linnades kohalike elanike sõbralikkust rahvusvahelise kogukonna vastu. Kandes tänaval Eesti politsei vormi on kohalike elanike sõbralikud käepigistused ja tänusõnad igapäevased.

Minu peamiseks tööülesandeks missioonil on kohaliku tsiviilpolitsei nõustamine strateegilisel tasandil. Missiooni roll on toetav ja nõustav, mitte niivõrd millegi nullist üles ehitamine. Aidatakse kokku panna erinevaid kiire mõjuga projekte, et nõrkused ning vajakajäämised likvideerida.

Palestiina tsiviilpolitsei ametnikke soovivad tõepoolest oma organisatsiooni arendada ja on selle nimel valmis ühiselt pingutama. Lihtne see ei ole, kuna paljud politseitööks vajalikud vahendid on puudu ja nende toimetamine Läänekaldale pole lihtne protsess.

Kokkupõrked Iisraeli julgeolekujõudude, uusasunike ja palestiinlaste vahel Jeruusalemmas ja Läänekaldal on sisuliselt igapäevased ning üldine julgeolekuolukord ei ole just kiita.

Rainer Koor alustas Politsei- ja Piirivalveametis aastal 2000, astudes Paikuse Politseikooli. Enamiku ajast on ta PPA-s töötanud kiirreageerija ametikohal, viimati Põhja prefektuuri kriisireguleerijana. Selle aja sisse on mahtunud ka 2,5 aastat töötamist NATO väljaõppemissioonil Afganistanis ja peaaegu 1,5 aastat kriisireguleerimise valdkonnajuhina RIA-s.

EL-i tsiviilmissioon Palestiina aladel (EUPOL COPPS) käivitati 2006. aastal, missiooni eesmärk on toetada Palestiina võime jätkusuutliku ja toimiva politseijõu loomisel Läänekaldal ja Gaza sektoris.