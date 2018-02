Eesti piiril Ainaži psühhiaatriahaiglas ründasid patsiendid töötajat

Lätis Ainaži laste psühhoneuroloogiahaiglas kavatsetakse tugevdada ohutusmeetmeid, sest eelmisel reedel tungis kaks sealset patsienti töötajale kallale.

Informatsiooni rünnaku kohta kinnitas Läti politsei Vidzeme regionaalvalitsus. Rünnakus kahtlustatuna peeti kinni kliiniku 2000. ja 2002. aastal sündinud patsiendid, vahendab Läti Delfi.

Riia psühhiaatria- ja narkoloogiakeskuse juhatuse esimees ja Ainaži haigla juhi kohusetäitja Jānis Buģins ütles, et üks kinnipeetutest pani sellise õigusrikkumise toime juba teist korda. On teada, et mõlemad kinnipeetud olid sõltuvusravil.

Raviasutuse naistöötajaga on nüüdseks juba kõik korras, sest ründajate poolt oli „rohkem sõnu kui tegusid”.

Väljaande KasJauns teatel tekitas olukord haiglas aga rahutust ja arutatakse ohutusmeetmete tugevdamist. Võidakse tööle võtta turvamees ja paigaldada häirenupp.