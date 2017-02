Eesti pidi suure gripilaine tõttu Lätist ravimit juurde küsima

Grippi haigestumine on Eestis sel aastal olnud planeeritust suurem, mistõttu kahanevad kiiresti retseptiravimite varud ning on tulnud pöörduda naaberriikide, sealhulgas Läti poole, teatas esmaspäeval Läti ajaleht Diena.

Eesti Terviseameti peadirektori asetäitja Üllar Kaljumäe ütles Dienale, et nüüdseks on grippi haigestumine jõudnud haripunkti ning tema arvates olukord enam halvemaks ei muutu. Probleemid ravimitega ei olnud suured ja nüüd on olukord kontrolli all. Seda ka tänu Lätile, kes aitas ravimitega – Läti ravimid jõudsid Eestisse eelmisel neljapäeval, vahendab Läti Delfi.

„Eelmisel nädalal pöördusid Eesti kolleegid terviseministeeriumi poole palvega seoses gripivastaste ravimite võimaliku toomisega Lätist,“ ütles Dienale Läti terviseministeeriumi esindaja Oskars Šneiders.