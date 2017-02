Eesti pidi suure gripilaine tõttu Lätist ja Soomest ravimit juurde küsima

Grippi haigestumine on Eestis sel aastal olnud planeeritust suurem, mistõttu kahanevad kiiresti retseptiravimite varud ning on tulnud pöörduda naaberriikide Läti ja Soome poole.

Eesti Terviseameti peadirektori asetäitja Üllar Kaljumäe ütles Läti ajalehele Diena, et nüüdseks on grippi haigestumine jõudnud haripunkti ning tema arvates olukord enam halvemaks ei muutu. Probleemid ravimitega ei olnud suured ja nüüd on olukord kontrolli all. Seda ka tänu Lätile, kes aitas ravimitega – Läti ravimid jõudsid Eestisse eelmisel neljapäeval, vahendab Läti Delfi.

„Eelmisel nädalal pöördusid Eesti kolleegid terviseministeeriumi poole palvega seoses gripivastaste ravimite võimaliku toomisega Lätist,“ ütles Dienale Läti terviseministeeriumi esindaja Oskars Šneiders.

Saame kinnitada, et eelmisel neljapäeval saabus Eestisse 300 pakendit Tamiflud Lätist ning reedel täiendavalt 200 pakendit Soomest, ütles Delfile Eesti ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Ott Laius. "Need kogused väljastati peamiselt üldapteekidele, sest suurematel haiglatel olid teatud varud veel olemas."

Tootja poolt Eestisse toodav kogus on saabumas neljapäeval, 9. veebruaril. "Neljapäeval oodatav kogus on 4000 pakendit, mis on n-ö tavapärane tarne, mitte teiste riikide varudest tulev saadetis."

Hetkel on Tamiflu saadaval paarikümnes apteegis üle Eesti, seega päris otsa ei ole ravim veel saanud, aga kättesaadavusega on kahtlemata probleem. See on tingitud ravimi oodatust suuremast kasutusest käesoleval gripihooajal, lisas Laius.