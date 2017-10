Eesti pidi Hispaania suurimale lehele El Paísile kinnitama, et digiabi Katalooniale ei olnud poliitiline

Eesti ametlikud allikad andsid Hispaania suurima levikuga ajalehele El País aru, et igasugune tehnoloogiaalane nõustamine Kataloonias keskendus ainult digitaalvaldkonnale ja mitte kunagi poliitikale.

El Paísile kinnitati ka, et Eesti valitsus toetab kindlalt Euroopa Liidu riikide territoriaalset terviklikkust.

„Eesti toetab Hispaania ühtsust ning on väljendanud seda järjepidavalt ja alati,“ kinnitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler Siim Sikkut El Paísile. „Eesti on olnud alati innukas jagama oma kogemusi e-valitsemise alal ning on nõustanud selles vallas enam kui sadat maailma regiooni ja riiki. Lisaks sellele on Eesti ettevõtted loonud lahendusi ja aidanud e-administratsioonide ülesehitamisel umbes 60 maailma riigis.“

Kataloonia valitsusele alluv konsortsium Administració Oberta de Catalunya on pidanud võimalikuks Eestiga sarnase süsteemi kasutusele võtmist, et viia läbi järkjärguline Hispaania internetivõrgust väljalülitumine, selgub dokumendist, mida El País on näinud. Selle tehnoloogia kasutusele võtuga saaks Kataloonia valitsus kaitsta oma andmeid Hispaania võimude võimalike rünnakute eest.

Administració Oberta de Catalunya on seadnud kaheaastase tähtaja Kataloonia digitaalse valitsemise süsteemi täielikuks valmis ehitamiseks.