Eesti laevakaitsja: vireleme India vanglas poliitilistel põhjustel!

Eesti laevakaitsjad vaevlevad India vanglas trellide taga äärmuslikes tingimustes, kus isegi vetikane joogivesi tuleb osta oma raha eest.

Laevakaitsja Raigo sõnul ei taha India kohus nende kaitsja esitatud avaldusi vastu võtta.

„Samal ajal, kui meie riik ja valitsusliikmed räägivad kui demokraatlik, õiglane ja sõltumatu on India kohtusüsteem, on advokaadid öelnud algusest peale, et probleem on poliitiline ja palunud meie saatkondadelt survestust,“ ütleb Raigo.

Seaman Guard Ohio firma palgatud laevakaitsjate saaga algas juba 2013. aastal. Ehkki mehed on korduvalt rõhutanud, et nad on süütud ega ole teinud asju, milles neid süüdistatakse (ebaseaduslikus kütuse tankimises, relvade käitlemises ja territoriaalvetesse sisenemises), päädis nende lugu möödunud aasta 11. jaanuaril otsusega, mis nad viieks aastaks vangi mõistis.

Allikas: Õhtuleht