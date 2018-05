Eesti kogemus aitab Ukraina kutseharidust reformida

Oleme tänulikud vahetu kogemuse eest valdkondades nagu kvaliteedi tagamine, elukestev- ja töökohapõhine õpe. Mõistame nüüd paremini, milline peaks olema kaasaegne õpikeskkond, mis vastab nii üksikisiku kui ka ühiskonna nõuetele,“ ütles Volõõnia oblasti kutseõppekeskuse direktor Zoja Parfenjuk.

Innove rahvusvahelise koostöö keskuse juht Lea Orro võtab saadud kogemuse kokku nii: „Projekti käigus toimus palju koolitusi ja arutelusid. Rõõm on tõdeda, et oleme suutnud esile kutsuda mõtteviisi muudatuse volõõnialaste suhtumises õpetamisse, tööturu osapooltega koostöösse ja kooli juhtimisse. Oleme ka ise õppinud, eelkõige seda, kuidas on võimalik õpetada, kui sul on minimaalsed ressursid".

Sihtasutuse Innove eestvedamisel sai kaks aastat tagasi alguse arengukoostöö projekt „Eesti kogemuse jagamine Ukraina kutsehariduse reformide toetuseks Volõõnia oblastis“, mida rahastas Eesti Vabariigi välisministeerium.

Projekti partneriks valiti Lääne-Ukrainas asuv Eesti-suurune Volõõnia oblast, kellega koostöös töötati välja kutsehariduse reformimise mudel.

Ukraina haridus- ja teadusministeeriumis esitleti mudelit, kirjeldades ettevõetud samme ja ka perspektiive, mis võiksid olla aluseks edasiseks kutsehariduse arengu toetamiseks ja planeerimiseks.

Loe veel

Sihtasutus Innove edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja võrgustiku kaudu karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ning vahendab Euroopa Liidu toetusi.

Rohkem infot projekti kohta leiab Innove lehelt