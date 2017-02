Eesti kaudu pääses Schengeni alale võltsitud reisidokumendiga tadžikk

Soome piirivalve tabas möödunud nädalal tadžikistanlase, kes oli olnud 184 päeva võltsitud viisaga Schengeni alal ja siia saabunud Eesti kaudu.

Soome piirivalve tabas möödunud nädala kolmapäeval Vainikkala piiriületuspunktis tadžiki, kes püüdis Soomest minna Venemaale. Piiril selgus aga, et mehe Poola Schengeni viisa on võltsitud. Uurimise käigus selgus, et ta oli Schengeni viisa alal ebaseaduslikult olnud 184 päeva ja Soomes neist ühe.

Ühtlasi tuli Kagu-Soome piirivalve eeluurimise käigus välja, et mees oli Schengeni alale saabunud Eesti kaudu. Siit oli ta liikunud Norra ja sealt edasi Soome, kuni viimaks Soome Vainikkala piiripunktis tabati, kirjutab portaal Karjalainen.

Mees möönis, et on süüdi võltsimises, kuna esitas viisa näol võltsitud reisidokumendi, samuti tunnistas ta, et oli riigis ebaseaduslikult, kuna tal polnud tegelikult vajalikku viisat ega luba.