Eesti jagab ÜROs e-valitsemise kogemust 170 riigiga

See on suurem algatus arenguriikide ja UNDP süsteemi digitaliseerimiseks. Eesmärk on jagada Eesti e-valitsemise kogemust ligi 170 riigi ja territooriumiga. Välisministeerium toetab projekti käivitamist 102 000 euroga.

„Liiga tihti juhtub, et riigid asuvad digilahendusi arendama üksinda ja see tähendab, et igaüks leiutab oma jalgratast. Seetõttu on väga hea mõte oma kogemus ja teadmised ühendada, sest vaid ühe projektiga saame mõjutada väga paljude riikide digiarengut,“ ütles president Kaljulaid.

UNDP on ÜRO suurim allorganisatsioon, mis tegutseb enam kui 170 riigis. Organisatsiooni eesmärk on leevendada arenguriikide elanikkonna vaesust, toetades riike nende arengukavade ja strateegiate väljatöötamisel ja raha efektiivsel kasutamisel.

ÜRO Arenguprogramm keskendub demokraatia arendamisele, kriisiennetusele, vaesuse vähendamisele, keskkonna säästmisele, AIDSi ennetusele ja tagajärgede leevendamisele.

Eesti poolt on projekti elluviijaks E-riigi Akadeemia. Välisministeerium toetab projekti algatamist arengu- ja humanitaarabi eelarvest 102 000 euroga.