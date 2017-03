Eesti ja veel viis riiki palusid USA senatis abi Venemaa vastu ja nõudsid sanktsioonide säilitamist

Kuus Ida-Euroopa riiki pöördusid teisipäeval USA senaatorite poole abi saamiseks Venemaa sekkumise, sealhulgas küberrünnakute vastu ning nõudsid, et Venemaa-vastaseid sanktsioone ei tohiks lähiajal kaotada.

Eesti suursaadik USA-s Eerik Marmei ütles, et USA-d ja teisi ei tohiks juhtida soovmõtlemine Venemaa kohta ning tuleks jälgida Venemaa katseid häirida tulevaid valimisi Hollandis, Prantsusmaal ja Saksamaal, vahendab CNN.

Marmei kiitis USA välisriikide sõjalise finantseerimise programmi ja Euroopa julgestamisalgatust, mis andis 75 miljonit dollarit infrastruktuuri arendamiseks ja tankitõrjerelvade jaoks. USA kohalolek Balti riikides peab Marmei sõnul alles jääma, teatab Defense News.

Ukraina välisminister ning Poola, Gruusia, Läti, Leedu ja Eesti suursaadikud Washingtonis osalesid USA senati rahaeralduste komitee alamkomitee kuulamisel Venemaa tegevuse kohta nendes riikides, vahendab Reuters.

„Kuni Venemaa lahkub Ukraina pinnalt, ei tohiks olla mingit sanktsioonide leevendamist. Kui, siis peaks neid lisama,“ ütles Ukraina välisminister Pavlo Klimkin.

Teised diplomaadid nõustusid sellega, kirjeldades jõupingutusi oma riikides ja mujal sõltuvuse vähendamiseks Vene maagaasist oma energiavajaduste rahuldamiseks.

„Me tõesti mõtleme mitmekesistamisele,“ ütles Poola suursaadik Washingtonis Piotr Wilczek.

Vabariiklasest senaator Lindsey Graham, kes juhib välisministeeriumi ja välisabi kontrollivat alamkomiteed, kutsus kuulamise kokku mure tõttu, et president Donald Trump ei pruugi Moskvale vastu astuda, sealhulgas on ta rääkinud, et võib sanktsioonid kaotada.

Graham andis märku, et ta toetab jätkuvat abi ja nimetas seda oluliseks USA julgeoleku jaoks.

„Mida ohutum on teil, seda ohutum on meil,“ ütles Graham.

Graham märkis ka muret Vene küberrünnakute pärast, millega püüti sekkuda USA 2016. aasta presidendivalimistesse, mille võitis Trump. Graham ütles siiski, et ei usu, et Venemaa muutis valimistulemust.

USA kongressi mõlema koja rahaeralduste komitee liikmed koostavad varsti kulutuste plaanid järgmise aasta jaoks ning Trumpi administratsioon on juba arutanud järske kärpeid välisabis ja välisministeeriumile eraldatavas rahas.

Graham ütles, et soovib paremaid suhteid Venemaaga, kuid seda ei juhtu, kuni Venemaa on muutunud. Ta oli veidi aega varem Trumpiga lõunal käinud ja kinnitas diplomaatidele, et loodab uuest presidendist head liitlast.

Mitmed alamkomitee liikmed küsisid, millist tüüpi abi oleks kõige kasulikum. Diplomaadid vastasid, et sõjaline abi, sealhulgas kaitserelvastus.

Diplomaadid kirjeldasid Venemaa käitumist „hübriidsõjana“, milles kombineeritakse küberrünnakud ja propaganda jõu kasutamise ähvardusega.